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Новости Харькова — главное за 8 декабря: как прошла ночь

Происшествия 07:17   08.12.2024
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 8 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:17

Ночью Харьковщину атаковали «шахеды»

Воздушная тревога в Харькове длилась практически всю ночь. Ее объявили в 20:19. С 02:00 до 02:13 был короткий перерыв. А следом опасность была актуальной до утра — отбой дали в 04:59. Причиной такой длительной тревоги стали российские «шахеды». Вечером 7 декабря Воздушные силы ВСУ сообщили о появлении группы ударных БПЛА на границе Харьковской и Донецкой областей.

В течение ночи в регионе шла «охота» на беспилотники. Последнее сообщение об их курсе ВС ВСУ опубликовали в 01:23. На тот момент «шахеды» были уже у границы Харьковщины и Полтавщины.

По состоянию на 07:17 воздушной тревоги в Харьковской области нет, кроме прифронтовых территорий: Купянского и Харьковского районов, Липецкой и Волчанской территориальных громад.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 07:17;

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