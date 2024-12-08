Новости Харькова — главное за 8 декабря: как прошла ночь

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07:17

Ночью Харьковщину атаковали «шахеды»

Воздушная тревога в Харькове длилась практически всю ночь. Ее объявили в 20:19. С 02:00 до 02:13 был короткий перерыв. А следом опасность была актуальной до утра — отбой дали в 04:59. Причиной такой длительной тревоги стали российские «шахеды». Вечером 7 декабря Воздушные силы ВСУ сообщили о появлении группы ударных БПЛА на границе Харьковской и Донецкой областей.

В течение ночи в регионе шла «охота» на беспилотники. Последнее сообщение об их курсе ВС ВСУ опубликовали в 01:23. На тот момент «шахеды» были уже у границы Харьковщины и Полтавщины.

По состоянию на 07:17 воздушной тревоги в Харьковской области нет, кроме прифронтовых территорий: Купянского и Харьковского районов, Липецкой и Волчанской территориальных громад.