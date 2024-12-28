Новини Харкова — головне за 28 грудня: ніч минула без тривог, атаки ворога

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08:29

Сім атак, ворог бив з авіації по Харківщині – ранкові дані Генштабу ЗСУ

В районі Вовчанська на Харківському напрямку, за минулу добу, відбулося два ворожих штурми позицій українських захисників, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової.

З авіації ворог вдарив по населених пунктах Ветеринарне, Козача Лопань, Вовчанськ, Лозова.

06:52

За всю ніч у Харківській області не було жодної тривоги

Остання тривога в регіоні звучала напередодні ввечері о 16:24. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку на сході.

А також у ПС ЗСУ повідомляли про пуски КАБів на Харківщину.

Відбій пролунав о 17:53.

Над Україною вночі кружляли «шахеди». Зокрема, про ударні БпЛА попереджали жителів Миколаївської та Одеської областей.