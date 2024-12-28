Новини Харкова — головне за 28 грудня: ніч минула без тривог, атаки ворога
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:29
Сім атак, ворог бив з авіації по Харківщині – ранкові дані Генштабу ЗСУ
В районі Вовчанська на Харківському напрямку, за минулу добу, відбулося два ворожих штурми позицій українських захисників, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової.
З авіації ворог вдарив по населених пунктах Ветеринарне, Козача Лопань, Вовчанськ, Лозова.
06:52
За всю ніч у Харківській області не було жодної тривоги
Остання тривога в регіоні звучала напередодні ввечері о 16:24. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку на сході.
А також у ПС ЗСУ повідомляли про пуски КАБів на Харківщину.
Відбій пролунав о 17:53.
Над Україною вночі кружляли «шахеди». Зокрема, про ударні БпЛА попереджали жителів Миколаївської та Одеської областей.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: ВС ВСУ, КАБ, тревога, Харків, харківщина, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2024 в 08:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".