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Новости Харькова — главное за 28 декабря: ночь прошла без тревог

Общество 06:52   28.12.2024
Виктория Яковенко
Новости Харькова — главное за 28 декабря: ночь прошла без тревог

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:52

За всю ночь в Харьковской области не было тревог

Последняя тревога в регионе звучала накануне вечером в 16:24. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности на востоке.

А также в ВС ВСУ сообщали о пусках КАБов на Харьковщину.

Отбой раздался в 17:53.

Над Украиной ночью кружили «Шахеды». В частности, про ударные БпЛА предупреждали жителей Николаевской и Одесской областей.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 06:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".