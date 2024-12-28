Новости Харькова — главное за 28 декабря: ночь прошла без тревог

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:52

За всю ночь в Харьковской области не было тревог

Последняя тревога в регионе звучала накануне вечером в 16:24. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности на востоке.

А также в ВС ВСУ сообщали о пусках КАБов на Харьковщину.

Отбой раздался в 17:53.

Над Украиной ночью кружили «Шахеды». В частности, про ударные БпЛА предупреждали жителей Николаевской и Одесской областей.