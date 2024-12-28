Новости Харькова — главное за 28 декабря: ночь прошла без тревог
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:52
За всю ночь в Харьковской области не было тревог
Последняя тревога в регионе звучала накануне вечером в 16:24. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности на востоке.
А также в ВС ВСУ сообщали о пусках КАБов на Харьковщину.
Отбой раздался в 17:53.
Над Украиной ночью кружили «Шахеды». В частности, про ударные БпЛА предупреждали жителей Николаевской и Одесской областей.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, КАБ, тревога, Харьков, харьковщина, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 06:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".