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Новини Харкова – головне за 15 березня: як минула ніч

Події 06:36   15.03.2025
Вікторія Яковенко
Новини Харкова – головне за 15 березня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:36

Тривога в Харкові та області тривала майже усю ніч: причини

Сирена зазвучала на Харківщині о 00:33. Над регіоном вже традиційно «кружляли» ворожі БпЛА. Про них повідомляли популярні моніторингові канали.

О 01:22 в Повітряних силах ЗСУ попереджали, що ударні БпЛА на південному-сході Полтавщини тримали курс на Харківщину та Дніпропетровщину.

Вже близько 03:00 у ПС ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації  на східному напрямку. Була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Відбій пролунав вже під ранок, о 05:44.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 06:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".