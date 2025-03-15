Новини Харкова – головне за 15 березня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:36
Тривога в Харкові та області тривала майже усю ніч: причини
Сирена зазвучала на Харківщині о 00:33. Над регіоном вже традиційно «кружляли» ворожі БпЛА. Про них повідомляли популярні моніторингові канали.
О 01:22 в Повітряних силах ЗСУ попереджали, що ударні БпЛА на південному-сході Полтавщини тримали курс на Харківщину та Дніпропетровщину.
Вже близько 03:00 у ПС ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Відбій пролунав вже під ранок, о 05:44.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, воздушная тревога, воздушные силы вс всу, новини Харкова, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 06:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".