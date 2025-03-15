Новини Харкова – головне за 15 березня: як минула ніч

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06:36

Тривога в Харкові та області тривала майже усю ніч: причини

Сирена зазвучала на Харківщині о 00:33. Над регіоном вже традиційно «кружляли» ворожі БпЛА. Про них повідомляли популярні моніторингові канали.

О 01:22 в Повітряних силах ЗСУ попереджали, що ударні БпЛА на південному-сході Полтавщини тримали курс на Харківщину та Дніпропетровщину.

Вже близько 03:00 у ПС ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Відбій пролунав вже під ранок, о 05:44.