Новости Харькова – главное за 15 марта: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:36
Тревога в Харькове и области продолжалась почти всю ночь: причины
Сирена зазвучала в Харьковской области в 00:33. Над регионом уже традиционно «кружили» вражеские БпЛА. О них сообщали популярные мониторинговые каналы.
В 01:22 в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что ударные БпЛА на юго-востоке Полтавщины держали курс на Харьковщину и Днепропетровщину.
Уже около 03:00 в ВС ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении. Была угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Отбой раздался уже к утру, в 05:44.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, воздушная тревога, воздушные силы вс всу, новости Харькова, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 06:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".