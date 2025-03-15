Новости Харькова – главное за 15 марта: как прошла ночь

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06:36

Тревога в Харькове и области продолжалась почти всю ночь: причины

Сирена зазвучала в Харьковской области в 00:33. Над регионом уже традиционно «кружили» вражеские БпЛА. О них сообщали популярные мониторинговые каналы.

В 01:22 в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что ударные БпЛА на юго-востоке Полтавщины держали курс на Харьковщину и Днепропетровщину.

Уже около 03:00 в ВС ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении. Была угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Отбой раздался уже к утру, в 05:44.