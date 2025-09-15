Головні події в Харкові та області 15 вересня: підсумки дня

10-й армійський корпус ЗСУ опублікував відео допиту полонених росіян, які пересувалися газопроводом до околиць Куп’янська. У Немишлянському районі Харкова вночі горіло приватне підприємство, а за тиждень в екосистемах регіону виникло 130 пожеж. 54-річного харків’янина судитимуть за підтримку РФ у телеграмі. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Російські ДРГ «просочуються» в Куп’янськ. Речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський розповів: окупанти часто намагаються пробратися в місто в цивільному одязі та з підробними документами, видаючи себе за місцевих мешканців. Вирахувати їх дуже важко. Одна з цілей ворога – інформаційна: окупанти створюють картину контролю якщо не всього Куп’янська, то його значної частини. Для цього намагаються дістатися знакових місць і біля них показати на камери своїх дронів російські прапори. Про це розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін. Він також не виключив, що із розмахуванням триколорами ворогу можуть допомагати деякі з місцевих мешканців, яких Беседін визначив як «ждунів». Аналітики групи DeepState двічі за два дні змінювали мапу фронту в Куп’янську. Вони відзначили просування ворога в північних кварталах. Проте Генштаб ЗСУ заявив, що ситуація в місті під контролем Сил оборони, там проводять контрдиверсійну операцію. За два тижні втрати супротивника тут склали майже 400 осіб, із яких 288 – безповоротні. Також є полонені. Відео з епізодом їхнього допиту опублікував 10-й армійський корпус ЗСУ. Окупанти розповіли, як діставалися з лівого на правий берег Осколу газовою трубою. Від командування в дорогу завдовжки чотири кілометри вони отримали по півтора літра води та лоперамід. Полонені зізналися, що мали наказ перевдягнутися в цивільний одяг, а також – захопити п’ятиповерхівку та вбити всіх чоловіків, яких там знайдуть. Наразі, за даними Генштабу, вихід із газової труби, якою окупанти пересувалися до околиць Куп’янська, контролюють оборонці.

У Харкові вночі гасили пожежу на приватному підприємстві в Немишлянському районі. Вогонь охопив близько 100 квадратних метрів, повідомило облуправління ДСНС. Надзвичайна ситуація виникла після дев’ятої вечора в неділю, а повністю загасити полум’я вдалося вже після опівночі. Минулося без постраждалих.

У ДСНС заявили про 130 пожеж, що виникли за тиждень. Причому лише 29 із них спричинили обстріли. Решта – наслідок недбалості або ж навмисного випалювання сухостою. Станом на сьогоднішній ранок надзвичайники продовжували гасити 12 лісових пожеж у Куп’янському та Ізюмському районах.

Під суд піде черговий фанат «русского мира» з Харкова. Лінгвістична експертиза підтвердила, що 54-річний працівник поліграфічної компанії виправдовував збройну агресію РФ. Проросійськими наративами він ділився в телеграмі. Зокрема, звинувачував ЗСУ в обстрілах Харкова та заявляв, що Харків – російське місто. Санкція статті, за якою харків’янину висунули обвинувачення, передбачає до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Також сьогодні МГ «Об'єктив» повідомляла наступне:

