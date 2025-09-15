Главные события в Харькове и области 15 сентября: итоги дня
10-й армейский корпус ВСУ опубликовал видео допроса пленных россиян, которые передвигались по газопроводу к окраинам Купянска. В Немышлянском районе Харькова ночью горело частное предприятие, а за неделю в экосистемах региона возникло 130 пожаров. 54-летнего харьковчанина будут судить за поддержку РФ в Telegram. МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.
Российские ДРГ «просачиваются» в Купянск, DeepState дважды изменил карту
Российские ДРГ «просачиваются» в Купянск. Пресс-секретарь ОСГВ «Днепр» Алексей Бельский рассказал: оккупанты часто пытаются пробраться в город в гражданской одежде и с поддельными документами, выдавая себя за местных жителей. Вычислить их очень трудно. Одна из целей врага – информационная: оккупанты создают картину контроля если не всего Купянска, то его значительной части. Для этого пытаются добраться до знаковых мест и возле них показать на камеры своих дронов российские флаги. Об этом рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин. Он также не исключил, что с размахиванием триколорами врагу могут помогать некоторые из местных жителей, которых Беседин определил как «ждунов». Аналитики группы DeepState дважды за два дня меняли карту фронта в Купянске. Они отметили продвижение врага в северных кварталах. Однако Генштаб ВСУ заявил, что ситуация в городе под контролем Сил обороны, там проводят контрдиверсионную операцию. За две недели потери противника здесь составили почти 400 человек, из которых 288 – безвозвратные. Также есть пленные. Видео с эпизодом их допроса опубликовал 10-й армейский корпус ВСУ. Оккупанты рассказали, как добирались с левого на правый берег Оскола по газовой трубе. От командования в путь длиной четыре километра они получили по полтора литра воды и лоперамид. Пленные признались, что имели приказ переодеться в гражданскую одежду, а также – захватить пятиэтажку и убить всех мужчин, которых там найдут. Сейчас, по данным Генштаба, выход из газовой трубы, по которой оккупанты передвигались к окраинам Купянска, контролируют защитники.
В Харькове горело частное предприятие – огонь потушили после полуночи
В Харькове ночью тушили пожар на частном предприятии в Немышлянском районе. Огонь охватил около 100 квадратных метров, сообщило облуправление ГСЧС. Чрезвычайная ситуация возникла после девяти вечера в воскресенье, а полностью потушить пламя удалось уже после полуночи. Обошлось без пострадавших.
В Харьковской области горят леса и другие экосистемы
В ГСЧС заявили о 130 пожарах, возникших за неделю. Причем только 29 из них были вызваны обстрелами. Остальные – следствие халатности или умышленного выжигания сухостоя. По состоянию на сегодняшнее утро чрезвычайники продолжали тушить 12 лесных пожаров в Купянском и Изюмском районах.
54-летнего харьковчанина будут судить за поддержку РФ в Telegram
Под суд пойдет очередной фанат «русского мира» из Харькова. Лингвистическая экспертиза подтвердила, что 54-летний работник полиграфической компании оправдывал вооруженную агрессию РФ. Пророссийскими нарративами он делился в Telegram. В частности, обвинял ВСУ в обстрелах Харькова и заявлял, что Харьков – российский город. Санкция статьи, по которой харьковчанину предъявили обвинение, предусматривает до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Еще один подземный вуз в Харькове: в укрытиях учатся студенты ХАИ (видео)
Политическая реклама в Харькове: ее анализ, кого больше и оценки эксперта
Два миллиона грн хотят потратить на ремонт распределительной полосы в Харькове
Новости по теме:
Дата публикации материала: 15 сентября 2025 в 21:55;
