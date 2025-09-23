Новини Харкова — головне 23 вересня: ситуація на фронті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:25

Де намагалися прорватися росіяни на Харківщині, розповів Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, у Харківській області протягом доби було 16 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися 12 разів у районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Тоді як на Куп’янському – СОУ відбили чотири штурми росіян. Ворог намагався прорватися біля Куп’янська, Кіндрашівки та Піщаного.

“Загалом, протягом минулої доби відбулося 179 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 67 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4888 обстрілів, з них 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6222 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

Втрати росіян такі:

07:50

ДСНС: за добу на Харківщині вирували 35 пожеж

Протягом доби у рятувальників було 44 оперативні виїзди, уточнили в облуправлінні ДСНС.

Одна пожежа у Богодухівському районі виникла внаслідок російських обстрілів, уточнили рятувальники.

“За добу ліквідовано 16 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 13 га”, – зазначили у ДСНС.

Наразі рятувальники досі намагаються загасити шість загорянь у лісах Ізюмського району.

Крім того, піротехніки знайшли та знешкодили 102 одиниці вибухонебезпечних предметів.

07:25

Росіяни знову стверджують, що просуваються на півночі області – оцінка ISW

У зведенні за 23 вересня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що відбувається на фронті у Харківській області.

Так, за даними експертів, суттєвих змін на Харківщині за добу немає. Водночас, росіяни намагалися розповсюджувати фейки про те, що нібито змогли просунутися на Південно-Слобожанському напрямку.

“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на лівому (південному) березі річки Вовча у Вовчанську, у Синельниковому та поблизу нього, а також поблизу Тихого (все на північний схід від міста Харків)”, – розповіли в Інституті вивчення війни.

Бої на півночі області йшли біля Липців, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового та Тихого.

Тим часом деякі успіхи є у ЗСУ на Куп’янському напрямку.

“21 та 22 вересня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська, на північний захід від Куп’янська поблизу Мирового, на північ від Куп’янська поблизу Западного та у напрямку Кутьківки, на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки та у напрямку Піщаного, а також на південь від Куп’янська у напрямку Новоосинового. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Мирового”, – зазначили у ISW.

На Борівському напрямку українські захисники відбивали атаки РФ у районі Нової Кругляківки, Новоєгорівки та Греківки.