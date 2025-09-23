Новости Харькова — главное 23 сентября: ситуация на фронте
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:25
Где пытались прорваться россияне на Харьковщине, рассказал Генштаб ВСУ
По данным Генштаба ВСУ, в Харьковской области в течение суток было 16 боев.
На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться 12 раз в районе Волчанска и Волчанских Хуторов.
Тогда как на Купянском – СОУ отбили четыре штурма россиян. Враг пытался прорваться возле Купянска, Кондрашовки и Песчаного.
«Всего за прошедшие сутки произошло 179 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара, применив четыре ракеты, 67 авиационных ударов, сбросив при этом 136 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4888 обстрелов, из них 134 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6222 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.
Потери россиян следующие:
07:50
ГСЧС: за сутки на Харьковщине бушевали 35 пожаров
В течение суток у спасателей было 44 оперативных выезда, уточнили в облуправлении ГСЧС.
Один пожар в Богодуховском районе возник в результате российских обстрелов, уточнили спасатели.
«За сутки ликвидировано 16 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 13 га», – отметили в ГСЧС.
На данный момент спасатели до сих пор пытаются потушить шесть возгораний в лесах Изюмского района.
Кроме того, пиротехники нашли и обезвредили 102 единицы взрывоопасных предметов.
07:25
Россияне вновь утверждают, что продвигаются на севере области – оценка ISW
В сводке за 23 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что происходит на фронте в Харьковской области.
Так, по данным экспертов, существенных изменений на Харьковщине за сутки нет. В то же время, россияне пытались распространять фейки о том, что якобы смогли продвинуться на Южно-Слобожанском направлении.
«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на левом (южном) берегу реки Волчья в Волчанске, в Синельниково и близ него, а также вблизи Тихого (все к северо-востоку от города Харьков)», – рассказали в Институте изучения войны.
Бои на севере области шли возле Липцев, Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково и Тихого.
Тем временем некоторые успехи есть у ВСУ на Купянском направлении.
«21 и 22 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска, к юго-западу от Купянска вблизи Мирового, к северу от Купянска вблизи Западного и в направлении Кутьковки, к юго-востоку от Купянска вблизи Степной Новоселовки и в направлении Песчаного, а также к югу от Купянска в направлении Новоосиново. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Мирового», – отметили в ISW.
На Боровском направлении украинские защитники отбивали атаки РФ в районе Новой Кругляковки, Новоегоровки и Грековки.
