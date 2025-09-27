Live
Новини Харкова — головне за 27 вересня: як минула ніч

Події 06:48   27.09.2025
Вікторія Яковенко
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:48

Ворожі БпЛА кружляли на Харківщині, тривога була до трьох ночі

Про російські дрони, які фіксували в регіоні, в Повітряних силах ЗСУ повідомляли ще ввечері, близько 21:30. Зокрема, вони летіли західніше Харкова і тримали південний курс.

Близько 23:00 БпЛА фіксували на півдні та заході області.

Вже о 00:51 моніторингові канали зазначили, що ворожих «шахедів» на Харківщині немає.

Однак відбій у Харкові пролунав аж о 03:25.

Нагадаємо, напередодні, 26 вересня, близько 17:30 у Харкові чули вибух. Росіяни вдарили БпЛА типу «Молния» по меблевому магазину, інформував голова ХОВА Олег Синєгубов. За останніми даними мера Ігоря Терехова, постраждали чотири людини.

