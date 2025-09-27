Новости Харькова — главное за 27 сентября: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:48
Вражеские БпЛА кружили на Харьковщине, тревога была до трех ночи
О российских дронах, которые фиксировали в регионе, в Воздушных силах ВСУ сообщали еще вечером, около 21:30. В частности, они летели западнее Харькова и держали южный курс.
Около 23:00 БпЛА фиксировали на юге и западе области.
Уже в 00:51 мониторинговые каналы отметили, что вражеских «Шахедов» на Харьковщине нет.
Однако отбой в Харькове раздался аж в 03:25.
Напомним, накануне, 26 сентября, около 17:30 в Харькове слышали взрыв. Россияне ударили БпЛА типа «Молния» по мебельному магазину, информировал глава ХОВА Олег Синегубов. По последним данным мэра Игоря Терехова, пострадали четыре человека.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, воздушная тревога, Игорь Терехов, новости Харькова, ночь, Олег Синегубов;
