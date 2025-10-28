Новини Харкова – головне 28 жовтня: пожежа у Боровій, обстріли

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:00

Синєгубов: ворог атакував три населені пункти Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у зведенні за 28 жовтня повідомив, що протягом минулої доби росіяни вдарили по трьох населених пунктах Харківської області. Постраждалих внаслідок обстрілів напередодні не було.

“Медики надали допомогу 41-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ 26 жовтня”, – зазначив начальник ХОВА.

Протягом доби росіяни вдарили по Харківській області наступним озброєнням:

БпЛА типу “Герань-2”;

fpv-дрон.

Внаслідок обстрілів в Ізюмському районі пошкоджений приватний будинок, а в Харківському районі, у Козачій Лопані, “прилетіло” по багатоквартирному будинку.

08:17

Про 20 боїв на Харківщині передає Генштаб – де проривалися росіяни

Вранці 28 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про атаки РФ, які були протягом минулої доби.

На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили 11 атак окупантів біля Вовчанська. На Куп’янському – росіяни штурмували позиції українських захисників біля Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та Піщаного.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3938 обстрілів, зокрема 132 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3435 дронів-камікадзе”, – уточнили у ГШ.

07:35

“Приліт” у Боровій: зруйнований приватний будинок – дані ДСНС

Вранці 28 жовтня в ГУ ДСНС у Харківській області повідомили, що протягом доби в рятувальників регіону було 23 оперативні виїзди. Вісім разів рятувальники виїжджали гасити пожежі, з них дві – почалися внаслідок російських обстрілів. Ворог бив по Лозовському та Ізюмському районах області. Так напередодні вранці “прилетіло” по приватному будинку в селищі Борова.

“Горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди на площі 15 метрів квадратних. Пошкоджений приватний будинок”, – уточнили рятувальники.

Постраждалих внаслідок цього обстрілу немає. Крім того, піротехніки знайшли та знешкодили 92 одиниці вибухонебезпечних предметів.