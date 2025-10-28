Новости Харькова – главное 28 октября: пожар в Боровой, обстрелы
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
09:00
Синегубов: враг атаковал три населенных пункта Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке за 28 октября сообщил, что в течение минувших суток россияне ударили по трем населенным пунктам Харьковской области.
Пострадавших в результате обстрелов накануне не было.
«Медики оказали помощь 41-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела в г. Купянск 26 октября», – отметил начальник ХОВА.
В течение суток россияне ударили по Харьковской области следующим вооружением:
- БпЛА типа «Герань-2»;
- fpv-дрон.
В результате обстрелов в Изюмском районе поврежден частный дом, а в Харьковском районе, в Казачьей Лопани «прилетело» по многоквартирному дому.
08:17
О 20 боях на Харьковщине передает Генштаб – где прорывались россияне
Утром 28 октября Генштаб ВСУ проинформировал об атаках РФ, которые были в течение минувших суток.
На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили 11 атак оккупантов около Волчанска. На Купянском – россияне штурмовали позиции украинских защитников возле Степной Новоселовки, Зеленого Гая и Песчаного.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 218 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 186 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3938 обстрелов, в том числе 132 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3435 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.
07:35
«Прилет» в Боровой: разрушен частный дом – данные ГСЧС
Утром 28 октября в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в течение суток у спасателей региона было 23 оперативных выезда. Восемь раз спасатели выезжали тушить пожары, из них два – начались в результате российских обстрелов. Враг бил по Лозовскому и Изюмском районам области. Так накануне утром «прилетело» по частному дому в поселке Боровая.
«Горели конструктивные элементы разрушенного хозяйственного сооружения на площади 15 квадратных метров Поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала», – уточнили спасатели.
Пострадавших в результате этого обстрела нет. Кроме того, пиротехники нашли и обезвредили 92 единцы взрывоопасных предметов.
