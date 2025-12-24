Live

Новини Харкова — головне за 24 грудня: як минула ніч

Суспільство 07:13   24.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 24 грудня: як минула ніч Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:13

Летіли КАБи, БпЛА, швидкісні цілі – як минула ніч на Харківщині

Тривога на Харківщині лунала цієї ночі двічі. Перший раз, о 03:17 – через безпілотник, який рухався у бік обласного центру, писали у Повітряних силах ЗСУ.

А о 03:35 захисники неба зафіксували пуски КАБ на Харківщину.

Незабаром виникла загроза ракетних атак в областях, де оголосили тривогу.

А о 04:14 пролунав відбій. Приблизно за годину тривогу відновили – о 05:37 на Харків з півночі летіла швидкісна ціль.

Слідом за нею полетіла ще одна. Тим часом у ТГ-каналах писали про звуки вибухів, що лунали в Харкові. Офіційної інформації щодо “прильотів” не було. Відбій тривоги оголосили о 06:33.

Читайте також: Сьогодні 24 грудня 2025 року: яке свято і день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Нічна пожежа у Дергачах: працівникам ДСНС вдалося врятувати двох жінок
Нічна пожежа у Дергачах: працівникам ДСНС вдалося врятувати двох жінок
24.12.2025, 08:05
Сьогодні 24 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 грудня 2025: яке свято та день в історії
24.12.2025, 06:00
Чи може Харків віддати електрику Одесі – пояснення Синєгубова (відео)
Чи може Харків віддати електрику Одесі – пояснення Синєгубова (відео)
23.12.2025, 19:06
Новини Харкова — головне за 24 грудня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 24 грудня: як минула ніч
24.12.2025, 07:13
Масований удар і загроза блекауту на свята – підсумки 23 грудня (відео)
Масований удар і загроза блекауту на свята – підсумки 23 грудня (відео)
23.12.2025, 23:00
Мороз і ожеледиця: прогноз погоди в Харкові на 24 грудня
Мороз і ожеледиця: прогноз погоди в Харкові на 24 грудня
23.12.2025, 21:23

Новини за темою:

23.12.2025
Масований удар і загроза блекауту на свята – підсумки 23 грудня (відео)
23.12.2025
Новини Харкова — головне 23 грудня: комендантська година й відключення світла
22.12.2025
Штурм кордону, збита в Харкові дитина і бюджет міста – підсумки 22 грудня
22.12.2025
Новини Харкова — головне за 22 грудня: штурми РФ, дитину збили на Салтівці
21.12.2025
Новини Харкова — головне за 21 грудня: двоє загиблих і двоє постраждалих


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне за 24 грудня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2025 в 07:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".