Новини Харкова — головне за 24 грудня: як минула ніч
Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:13
Летіли КАБи, БпЛА, швидкісні цілі – як минула ніч на Харківщині
Тривога на Харківщині лунала цієї ночі двічі. Перший раз, о 03:17 – через безпілотник, який рухався у бік обласного центру, писали у Повітряних силах ЗСУ.
А о 03:35 захисники неба зафіксували пуски КАБ на Харківщину.
Незабаром виникла загроза ракетних атак в областях, де оголосили тривогу.
А о 04:14 пролунав відбій. Приблизно за годину тривогу відновили – о 05:37 на Харків з півночі летіла швидкісна ціль.
Слідом за нею полетіла ще одна. Тим часом у ТГ-каналах писали про звуки вибухів, що лунали в Харкові. Офіційної інформації щодо “прильотів” не було. Відбій тривоги оголосили о 06:33.
