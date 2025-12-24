Новини Харкова — головне за 24 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:13

Летіли КАБи, БпЛА, швидкісні цілі – як минула ніч на Харківщині

Тривога на Харківщині лунала цієї ночі двічі. Перший раз, о 03:17 – через безпілотник, який рухався у бік обласного центру, писали у Повітряних силах ЗСУ.

А о 03:35 захисники неба зафіксували пуски КАБ на Харківщину.

Незабаром виникла загроза ракетних атак в областях, де оголосили тривогу.

А о 04:14 пролунав відбій. Приблизно за годину тривогу відновили – о 05:37 на Харків з півночі летіла швидкісна ціль.

Слідом за нею полетіла ще одна. Тим часом у ТГ-каналах писали про звуки вибухів, що лунали в Харкові. Офіційної інформації щодо “прильотів” не було. Відбій тривоги оголосили о 06:33.