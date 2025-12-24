Новости Харькова — главное за 24 декабря: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:13
Летели КАБы, БпЛА, скоростные цели – как прошла ночь на Харьковщине
Тревога на Харьковщине звучала этой ночью дважды. Первый раз, в 03:17, – из-за беспилотника, который двигался в сторону областного центра, писали в Воздушных силах ВСУ.
А в 03:35 защитники неба зафиксировали пуски КАБ на Харьковщину.
Вскоре возникла угроза ракетных атак в областях, где объявили тревогу.
А в 04:14 прозвучал отбой. Примерно через час тревогу возобновили – в 05:37 на Харьков с севера летела скоростная цель.
Следом за ней полетела еще одна. Тем временем в ТГ-каналах писали о звуках взрывов, раздающихся в Харькове. Официальной информации о «прилетах» не было. Отбой тревоги объявили в 06:33.
Читайте также: Сегодня 24 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 24 декабря: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 декабря 2025 в 07:13;