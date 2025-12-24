Новости Харькова — главное за 24 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:13

Летели КАБы, БпЛА, скоростные цели – как прошла ночь на Харьковщине

Тревога на Харьковщине звучала этой ночью дважды. Первый раз, в 03:17, – из-за беспилотника, который двигался в сторону областного центра, писали в Воздушных силах ВСУ.

А в 03:35 защитники неба зафиксировали пуски КАБ на Харьковщину.

Вскоре возникла угроза ракетных атак в областях, где объявили тревогу.

А в 04:14 прозвучал отбой. Примерно через час тревогу возобновили – в 05:37 на Харьков с севера летела скоростная цель.

Следом за ней полетела еще одна. Тем временем в ТГ-каналах писали о звуках взрывов, раздающихся в Харькове. Официальной информации о «прилетах» не было. Отбой тревоги объявили в 06:33.