Новини Харкова – головне 24 січня: нічна атака БпЛА, є постраждалі

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

01:42

Троє людей постраждали в Харкові від нальоту БпЛА, горять житлові будинки

Понад 15 вибухів пролунали в Харкові вночі 24 січня. За даними керівництва міста та області, більшість ударів “шахедів” припали по Індустріальному району, а також був “приліт” по Немишлянському. Є пожежі в багатоповерхівках та приватному секторі. Відомо про трьох постраждалих, серед них – 25-річна вагітна жінка. Інформація оновлюється тут.

01:05

Нічний наліт на Харків: горить квартира

Вночі Харків перебуває під атакою російських ударних БпЛА. Тривогу в місті оголосили ще о 20:37 23 січня. Однак основна хвиля нальоту почалася одразу після опівночі. “Шахеди”, за даними моніторингових каналів, залітали одним маршрутом: з боку Чугуєва – через Рогань на ХТЗ. Станом на 01:05 у місті нарахували близько 13 вибухів. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що всі удари припали до Індустріального району.

У тому числі один із “шахедів” вдарив по багатоповерховому будинку. Зайнялася квартира.