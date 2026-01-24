Новини Харкова – головне 24 січня: нічна атака БпЛА, є постраждалі
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
01:42
Троє людей постраждали в Харкові від нальоту БпЛА, горять житлові будинки
Понад 15 вибухів пролунали в Харкові вночі 24 січня. За даними керівництва міста та області, більшість ударів “шахедів” припали по Індустріальному району, а також був “приліт” по Немишлянському. Є пожежі в багатоповерхівках та приватному секторі. Відомо про трьох постраждалих, серед них – 25-річна вагітна жінка. Інформація оновлюється тут.
01:05
Нічний наліт на Харків: горить квартира
Вночі Харків перебуває під атакою російських ударних БпЛА. Тривогу в місті оголосили ще о 20:37 23 січня. Однак основна хвиля нальоту почалася одразу після опівночі. “Шахеди”, за даними моніторингових каналів, залітали одним маршрутом: з боку Чугуєва – через Рогань на ХТЗ. Станом на 01:05 у місті нарахували близько 13 вибухів. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що всі удари припали до Індустріального району.
У тому числі один із “шахедів” вдарив по багатоповерховому будинку. Зайнялася квартира.
Читайте також: Вибух у Харкові: росіяни атакували за допомогою БпЛА Індустріальний район
