Новости Харькова – главное 24 января: ночная атака БпЛА, есть пострадавшие

Происшествия 01:42   24.01.2026
Оксана Горун
Новости Харькова – главное 24 января: ночная атака БпЛА, есть пострадавшие Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

01:42

Три человека пострадали в Харькове от налета БпЛА, горят жилые дома

Более 15 взрывов прозвучали в Харькове ночью 24 января. По данным руководства города и области, большинство ударов «Шахедов» пришлись по Индустриальному району, а также был «прилет» по Немышлянскому. Есть пожары в многоэтажках и частном секторе. Известно о трех пострадавших, среди них 25-летняя беременная женщина. Информация обновляется тут.

01:05

Ночной налет на Харьков: горит квартира

Ночью Харьков находится под атакой российских ударных БпЛА. Тревогу в городе объявили еще в 20:37 23 января. Однако основная волна налета началась сразу после полуночи. «Шахеды», по данным мониторинговых каналов, залетали по одному маршруту: со стороны Чугуева — через Рогань на ХТЗ. По состоянию на 01:05 в городе насчитали порядка 13 взрывов. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что все удары пришлись по Индустриальному району.

В том числе один из «Шахедов» ударил по многоэтажному дому. Загорелась квартира.

Читайте также: Взрыв в Харькове: россияне атаковали с помощью БпЛА Индустриальный район

Автор: Оксана Горун
