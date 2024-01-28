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Приложил руку к ракете, убившей бабушку в Харькове: инженер застрелился — СМИ

Происшествия 10:40   28.01.2024
Елена Нагорная
Приложил руку к ракете, убившей бабушку в Харькове: инженер застрелился — СМИ Фото: соцсети

В РФ инженер главного системного конструкторского бюро концерна ПВО»Алмаз-Антей» якобы застрелился после того, как узнал, что ракета, изготовленная на предприятии, ударила по дому в Харькове, где жила его бабушка. Женщина погибла. Об этом сообщил российский Telegram–канал.

По данным канала «Новая великая Россия», Антон Горобец оставил предсмертную записку.

«Несколько дней назад ракета, к которой я приложил руку, прилетела в Харьков, в дом, где жила моя бабушка по маминой линии, она умерла. Я не смог с этим жить. То, что сейчас происходит – ужас и кошмар. Больше в нем принимать участие я отказываюсь, но и бабушку уже не вернешь. Извините меня, пожалуйста, но я – так больше не могу», – говорится в записке.

Отметим, что АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — российский госконцерн, объединяющий предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружение для противовоздушной и противоракетной обороны.


Фото: соцсети

Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. На улице Академика Проскуры был полностью разрушен подъезд. Погибли десять человек, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Также из-под завалов достали тела супругов. Вместе с ними погибли две собаки. Около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по ХарьковуПострадали девять человек. Поисковые работы на Академика Проскуры завершили 24 января. 25 января в Харькове объявляли траур по погибшим.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 10:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В РФ инженер главного системного конструкторского бюро концерна ПВО»Алмаз-Антей» якобы застрелился после того, как узнал, что ракета, изготовленная на предприятии, ударила по дому в Харькове, где жила его бабушка.".