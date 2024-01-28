Доклав руку до ракети, що вбила бабусю в Харкові: інженер застрелився – росЗМІ

У РФ інженер головного системного конструкторського бюро концерну ППО “Алмаз-Антей” нібито застрелився після того, як дізнався, що ракета, виготовлена ​​на підприємстві, вдарила по будинку в Харкові, де мешкала його бабуся. Жінка загинула. Про це повідомив російський телеграм-канал.

За даними каналу “Нова велика Росія”, Антон Горобець залишив передсмертну записку.

“Кілька днів тому ракета, до якої я приклав руку, прилетіла в Харків, по будинку, де жила моя бабуся по маминій лінії, вона померла. Я не зміг із цим жити. Те, що зараз відбувається – жах та кошмар. Більше в ньому брати участь я відмовляюся, але й бабусю вже не повернеш. Вибачте, будь ласка, але я – так більше не можу”, – написав він.

Зазначимо, що АТ “Концерн ВКО “Алмаз-Антей” – російський держконцерн, який об’єднує підприємства, які розробляють та випускають озброєння для протиповітряної та протиракетної оборони.



Фото: соцмережі

Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. На вулиці Академіка Проскури було повністю зруйновано під’їзд. Загинули десять людей, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив. Також з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули дві собаки. Близько 22-ї години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Постраждали дев’ятеро. Пошукові роботи на Академіка Проскури завершили 24 січня. 25 січня у Харкові оголошували днем жалоби за загиблими.