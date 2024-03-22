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Сколько домов в Харькове повредила РФ утренним ударом, подсчитали в мэрии

Общество 21:45   22.03.2024
Елена Нагорная
Сколько домов в Харькове повредила РФ утренним ударом, подсчитали в мэрии Фото: Харьковский горсовет

Десять жилых домов и административное здание были повреждены в Харькове в результате ракетных ударов утром 22 марта.

Такие случаи зафиксированы в Индустриальном и Слободском районах, сообщают в пресс-службе горсовета.

По данным мэрии, всего было выбито 134 окна в квартирах и местах общего пользования.

С самого утра работники КП «Жилкомсервис» начали проводить обследование зданий на наличие повреждений, а специалисты КП «Харьковжилстрой» — закрывать выбитые окна. Коммунальщики уже закрыли почти сто оконных контуров.

Кроме того, устранили аварийность всех четырех поврежденных кровель. Работы продолжаются.

Напомним, начиная с 4:30 в Харькове прогремела серия взрывов. В городе пропали свет и вода, не работал электротранспорт. Метро действовало как укрытие, пассажиров перевозили автобусами. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, враг запустил 21 ракету. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику. По словам Терехова, «пункти незламності» и пункты выдачи горячего питания будут работать круглосуточно и в выходные. Как сообщил мэр, с начала полномасштабной войны энергосистема Харькова и области таких разрушений не знала. В субботу в Харькове вновь планируют вывести на маршруты дополнительные автобусы, которые будут курсировать по схеме блэкаута.

Читайте также: В субботу на Харьковщине не будут ходить электрички (список)

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 21:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять жилых домов и административное здание были повреждены в Харькове в результате ракетных ударов утром 22 марта".