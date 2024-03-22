Сколько домов в Харькове повредила РФ утренним ударом, подсчитали в мэрии
Десять жилых домов и административное здание были повреждены в Харькове в результате ракетных ударов утром 22 марта.
Такие случаи зафиксированы в Индустриальном и Слободском районах, сообщают в пресс-службе горсовета.
По данным мэрии, всего было выбито 134 окна в квартирах и местах общего пользования.
С самого утра работники КП «Жилкомсервис» начали проводить обследование зданий на наличие повреждений, а специалисты КП «Харьковжилстрой» — закрывать выбитые окна. Коммунальщики уже закрыли почти сто оконных контуров.
Кроме того, устранили аварийность всех четырех поврежденных кровель. Работы продолжаются.
Напомним, начиная с 4:30 в Харькове прогремела серия взрывов. В городе пропали свет и вода, не работал электротранспорт. Метро действовало как укрытие, пассажиров перевозили автобусами. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, враг запустил 21 ракету. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику. По словам Терехова, «пункти незламності» и пункты выдачи горячего питания будут работать круглосуточно и в выходные. Как сообщил мэр, с начала полномасштабной войны энергосистема Харькова и области таких разрушений не знала. В субботу в Харькове вновь планируют вывести на маршруты дополнительные автобусы, которые будут курсировать по схеме блэкаута.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дома, міськрада, повреждения, разрушения, ракетний удар, руйнування, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 21:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять жилых домов и административное здание были повреждены в Харькове в результате ракетных ударов утром 22 марта".