Скільки будинків у Харкові пошкодила РФ ранковим ударом, підрахували в мерії
Десять житлових будинків та адміністративна споруда були пошкоджені в Харкові внаслідок ракетних ударів вранці 22 березня.
Такі випадки зафіксовано в Індустріальному та Слобідському районах, повідомляють у пресслужбі міськради.
За даними мерії, загалом було вибито 134 вікна у квартирах та місцях загального користування.
Від самого ранку працівники КП «Житлокомсервіс» почали проводити обстеження будівель на наявність пошкоджень, а фахівці КП «Харківжитлобуд» – закривати вибиті вікна. Комунальники вже закрили майже сто віконних контурів.
Крім того, усунули аварійність усіх чотирьох пошкоджених покрівель. Роботи тривають.
Нагадаємо, починаючи з 4:30 в Харкові прогриміла серія вибухів. У місті зникло світло, не було води, не працював електротранспорт. Метро діяло як укриття, пасажирів перевозили автобусами. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, ворог запустив 21 ракету. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком. За словами Терехова, “пункти незламності” та пункти видачі гарячого харчування працюватимуть цілодобово й у вихідні. Як повідомив мер, від початку повномасштабної війни енергосистема Харкова та області таких руйнувань не знала. У суботу у Харкові знову планують вивести на маршрути додаткові автобуси, які курсуватимуть за схемою блекауту.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дома, міськрада, повреждения, ракетний удар, руйнування, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 21:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Десять житлових будинків та адміністративна споруда були пошкоджені в Харкові внаслідок ракетних ударів вранці 22 березня".