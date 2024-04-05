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Во время ударов «шахедов» по Харькову на месте было 14 бригад «скорой»

Происшествия 08:22   05.04.2024
Оксана Горун
Во время ударов «шахедов» по Харькову на месте было 14 бригад «скорой» Фото: ЦЭМПиМК

В момент, когда россияне ночью с 3 на 4 апреля наносили по Харькову удары беспилотниками, людям оказывали помощь медики.

«Наиболее массовым удар «шахедами» был с 01 до 02 час. ночи. Только во время атаки «шахедов» работало 14 бригад экстренки, они обслужили 17 человек. По прибытии спецслужб враг нанес повторный удар. Повреждены автомобили ГСЧС и кареты ЭМД. Погибли и были ранены сотрудники ГСЧС и полиции», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя.  Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала фото погибших коллег и информацию о них. Погибшим Владиславу Логинову было 52 года, Сергею Байдалинову – 32, а Владимиру Матюшенко – 41. Еще один спасатель получил тяжелые ранения. По данным ХОВА, трое раненых — в тяжелом состоянии. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Харьковская областная прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по одной из подстанций, которые уже были под ударами 22 марта, она и до того была разбита.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 08:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В момент, когда россияне ночью с 3 на 4 апреля наносили по Харькову удары беспилотниками, людям оказывали помощь медики".