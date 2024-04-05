Під час ударів “шахедів” по Харкову на місці було 14 бригад “швидкої”

У момент, коли росіяни вночі з 3 на 4 квітня завдавали по Харкову ударів безпілотниками, людям надавали допомогу медики.

“Найбільш масовим удар “шахедами” був з 01 до 02 год. ночі. Тільки під час атаки “шахедів” працювало 14 бригад екстренки, вони обслужили 17 людей. Після прибуття спецслужб ворог наніс повторний удар. Пошкоджені автівки ДСНС та карети ЕМД. Загинули та були поранені працівників ДСНС та поліції“, – повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих. Однак пізніше з’ясувалося, що одного чоловіка вдалося врятувати. За даними поліції загиблих четверо – цивільна жінка та троє рятувальників. Поранено – 11 осіб (п’ять цивільних, один поліцейський, один працівник ДСНС, одна медична сестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи). Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала фото загиблих колег та інформацію про них. Загиблим Владиславу Логінову було 52 роки, Сергію Байдалінову – 32, а Володимиру Матюшенку – 41. Ще один рятувальник зазнав тяжких поранень. За даними ХОВА, троє поранених – у тяжкому стані. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував місто 6 БпЛА типу «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що регіон атакували не менше 15 “шахедів”. Окрім Харкова, під ударами були Лозова та Чугуївський район. Харківська обласна прокуратура доповнила, що серед об’єктів атаки були об’єкти енергетики. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по одній із підстанцій, які вже були під ударами 22 березня, вона й до того була розбита.