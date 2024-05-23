Зеленский отреагировал на атаку на Харьков и Люботин: обратился к лидерам мира

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренние удары РФ по Харькову и Люботину.

«По предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки террористов именно там, где они расположены – вблизи наших границ. И это слабость – не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают. Террор всюду должен проигрывать – в любых условиях, на любом континенте. И это наша общая обязанность – всех в мире, кто имеет возможность защищать жизнь от террора. Украина делает все, что может. Спасибо каждому, кто нам помогает. Но нужно больше решительности. И именно от лидеров мира», – отметил президент.

Напомним, первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26. В 10:37 начальник ХОВА отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову. Однако по состоянию на 10:40 мэр и горожане насчитали уже около десятка взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших в Харькове, двух в Золочеве и двух в Люботине. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом РФ были транспортная инфраструктура, также одно из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар РФ нанесла по предприятию, которое занимается печатью. Глава ХОВА Олег Синегубов предварительно сообщил, что «это все были ракетные удары». Терехов предупредил об угрозе повторных ударов. По последним данным ХОВА, было известно о 16 раненых и 6 погибших.