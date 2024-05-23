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Президент відреагував на атаку на Харків і Люботин: звернувся до лідерів світу

Події 13:08   23.05.2024
Вікторія Яковенко
Президент відреагував на атаку на Харків і Люботин: звернувся до лідерів світу Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранкові удари РФ по Харкову та Люботину.

«За попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, – поблизу наших кордонів. І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують. Терор усюди повинен програвати – у будь-яких умовах, на будь-якому континенті. І це наш спільний обов’язок – усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. Україна робить усе, що може. Дякую кожному, хто нам допомагає. Але потрібно більше рішучості. І саме від лідерів світу», – зазначив президент.

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Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 мер та городяни нарахували вже близько десятка вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про п’ятьох постраждалих у Харкові, двох у Золочеві та двох у Люботині. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом РФ були транспортна інфраструктура, також один із підрозділів комунального підприємства. Ще один удар РФ завдала по підприємству, яке займається друком. Голова ХОВА Олег Синегубов попередньо повідомив, що “це всі були ракетні удари”. Терехов попередив про загрозу повторних ударів. За останніми даними ХОВА, було відомо про 16 поранених та 6 загиблих.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 13:08;

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