Главные новости Харькова 8 июня: как прошла ночь

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07:42

Ночью на Харьковщине сбивали «шахеды»

Всю ночь в Харькове и области была актуальна воздушная тревога, которую объявили еще в 19:55 7 июня. Отбоев не было, и по состоянию на 07:42 тревога длится уже более 11,5 часа. В 23:42 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударных БПЛА.

После полуночи к существующей угрозе добавилась еще и активность российской тактической авиации, сбрасывающей КАБы на область.

Утром 8 июня командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил, что ночью над Харьковской областью сбивали «шахеды». В целом Украину атаковали одной авиационной ракетой и 13-ю беспилотниками.

«В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЭБ Воздушных Сил сбиты девять «шахедов» и одна УАР Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей», — отметил он.