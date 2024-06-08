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Главные новости Харькова 8 июня: как прошла ночь

Происшествия 07:42   08.06.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 8 июня: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:42

Ночью на Харьковщине сбивали «шахеды»

Всю ночь в Харькове и области была актуальна воздушная тревога, которую объявили еще в 19:55 7 июня. Отбоев не было, и по состоянию на 07:42 тревога длится уже более 11,5 часа.  В 23:42 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударных БПЛА.

После полуночи к существующей угрозе добавилась еще и активность российской тактической авиации, сбрасывающей КАБы на область.

Утром 8 июня командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил, что ночью над Харьковской областью сбивали «шахеды». В целом Украину атаковали одной авиационной ракетой и 13-ю беспилотниками.

«В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЭБ Воздушных Сил сбиты девять «шахедов» и одна УАР Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей», — отметил он.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 07:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".