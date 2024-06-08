Главные новости Харькова 8 июня: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:42
Ночью на Харьковщине сбивали «шахеды»
Всю ночь в Харькове и области была актуальна воздушная тревога, которую объявили еще в 19:55 7 июня. Отбоев не было, и по состоянию на 07:42 тревога длится уже более 11,5 часа. В 23:42 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударных БПЛА.
После полуночи к существующей угрозе добавилась еще и активность российской тактической авиации, сбрасывающей КАБы на область.
Утром 8 июня командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил, что ночью над Харьковской областью сбивали «шахеды». В целом Украину атаковали одной авиационной ракетой и 13-ю беспилотниками.
«В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЭБ Воздушных Сил сбиты девять «шахедов» и одна УАР Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей», — отметил он.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, треовга;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 07:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".