Головні новини Харкова 8 червня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:42
Вночі на Харківщині збивали “шахеди”
Усю ніч у Харкові та області була актуальна повітряна тривога, яку оголосили ще о 19:55 7 червня. Відбоїв не було, і станом на 07:42 тривога триває вже понад 11,5 години. О 23:42 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударних БПЛА.
Після опівночі до наявної загрози додалася ще й активність російської тактичної авіації, що скидала КАБи на область.
Вранці 8 червня командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомив, що вночі над Харківською областю збивали “шахеди”. Загалом Україну атакували однією авіаційною ракетою та 13 безпілотниками.
“У результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять «шахедів» і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.”, – зазначив він.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 07:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".