Главные новости Харькова 13 июня: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:11
За ночь в Харькове дважды объявляли тревогу
После отбоя в 22:02 воздушную тревогу в Харькове ночью объявляли дважды: с 00:38 по 02:41 и с 04:23 по 06:23. Оба раза причиной тревоги была активность российской тактической авиации и угроза пуска КАБов, сообщали Воздушные силы ВСУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 07:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".