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Главные новости Харькова 13 июня: как прошла ночь

Происшествия 07:11   13.06.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 13 июня: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:11

За ночь в Харькове дважды объявляли тревогу

После отбоя в  22:02 воздушную тревогу в Харькове ночью объявляли дважды: с 00:38 по 02:41 и с 04:23 по 06:23. Оба раза причиной тревоги была активность российской тактической авиации и угроза пуска КАБов, сообщали Воздушные силы ВСУ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 07:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".