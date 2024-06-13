Главные новости Харькова 13 июня: как прошла ночь

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07:11

За ночь в Харькове дважды объявляли тревогу

После отбоя в 22:02 воздушную тревогу в Харькове ночью объявляли дважды: с 00:38 по 02:41 и с 04:23 по 06:23. Оба раза причиной тревоги была активность российской тактической авиации и угроза пуска КАБов, сообщали Воздушные силы ВСУ.