Головні новини Харкова 13 червня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:11

За ніч у Харкові двічі оголошували тривогу

Після відбою о 22:02 повітряну тривогу в Харкові вночі оголошували двічі: з 00:38 до 02:41 та з 04:23 до 06:23. Обидва рази причиною тривоги була активність російської тактичної авіації та загроза запуску КАБів, повідомляли Повітряні сили ЗСУ.