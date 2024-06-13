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Головні новини Харкова 13 червня: як минула ніч

Події 07:11   13.06.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 13 червня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:11

За ніч у Харкові двічі оголошували тривогу

Після відбою о 22:02 повітряну тривогу в Харкові вночі оголошували двічі: з 00:38 до 02:41 та з 04:23 до 06:23. Обидва рази причиною тривоги була активність російської тактичної авіації та загроза запуску КАБів, повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 07:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".