Головні новини Харкова 13 червня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:11
За ніч у Харкові двічі оголошували тривогу
Після відбою о 22:02 повітряну тривогу в Харкові вночі оголошували двічі: з 00:38 до 02:41 та з 04:23 до 06:23. Обидва рази причиною тривоги була активність російської тактичної авіації та загроза запуску КАБів, повідомляли Повітряні сили ЗСУ.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".