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Главные новости Харькова 27 июня: как прошла ночь, Синегубов об обстрелах

Происшествия 08:20   27.06.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 27 июня: как прошла ночь, Синегубов об обстрелах Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:20

Синегубов сообщил, что за взрывы слышали в Харькове

Около 16:40 26 июня в Харькове прогремели взрывы, о последствиях которых длительное время не было информации.

«16:40, 26 июня, г. Харьков. В результате попадания КАБа повреждено здание гражданского предприятия. Информация о пострадавших не поступала», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов утром 27 июня.

Он также проинформировал о последствиях обстрелов региона за сутки.

07:10

Ночью на Харьковщину сбрасывали КАБы, над Украиной летали «шахеды» и ракеты

Ночью в Харькове и области неоднократно объявляли воздушную тревогу. После отбоя в 22:59, тревоги были актуальны: с 01:03 по 02:17, с 02:28 по 04:27, с 04:57 по 05:02 и с 05:30 по 06:00. Во время первой из ночных тревог Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов тактической авиацией РФ.

Параллельно над территорией Украины кружили группы «шахедов». Они залетали с юга, двигаясь в центр через Днепропетровскую область и на Запад — вплоть до Черновецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областей. В западном направлении ночью летели и российские «калибры». В 02:47 ВС ВСУ сообщили о взлете МиГ-31К (носителя ракеты «Кинжал»).

Около 4 утра в отдельных районах Харькова слышали взрывы. Мониторинговые каналы сообщали о запусках ракет с территории РФ, однако информации о «прилетах» ни от ХОВА, ни от мэрии по состоянию на 07:00 утра не было. Последняя за ночь тревога была вновь связана с российской авиацией.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 08:20;

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