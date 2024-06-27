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Головні новини Харкова 27 червня: як минула ніч, Синєгубов про обстріли

Події 08:20   27.06.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 27 червня: як минула ніч, Синєгубов про обстріли Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:20

Синєгубов повідомив, що за вибухи чули в Харкові

Близько 16:40 26 червня в Харкові пролунали вибухи, про наслідки яких тривалий час не було інформації.

“16:40, 26 червня, м. Харків. Внаслідок потрапляння КАБ пошкоджено будівлю цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 27 червня.

Він також повідомив про інші наслідки обстрілів регіону за добу.

07:10

Вночі на Харківщину скидали КАБи, над Україною літали “шахеди” та ракети

Вночі в Харкові та області неодноразово оголошували повітряну тривогу. Після відбою о 22:59, тривоги були актуальні: з 01:03 до 02:17, з 02:28 до 04:27, з 04:57 до 05:02 та з 05:30 до 06:00. Під час першої з нічних тривог Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів тактичною авіацією РФ.

Паралельно над територією України кружляли гурти “шахедів”. Вони залітали з півдня, рухаючись у центр через Дніпропетровську область та на Захід – аж до Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської областей. У західному напрямку вночі летіли й російські “калібри”. О 02:47 ПС ЗСУ повідомили про зліт МіГ-31К (носія ракети “Кинджал”).

Близько 4-ї ранку в окремих районах Харкова чули вибухи. Моніторингові канали повідомляли про запуски ракет з території РФ, проте інформації про “прильоти” ні від ХОВА, ні від мерії станом на 07:00 не було. Остання за ніч тривога була пов’язана з російською авіацією.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 08:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".