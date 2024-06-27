2 тис. ударів, з них 750 – КАБ – Синєгубов про обстріли Харківщини за пів року
За 6 місяців армія РФ завдала по Харкову та області понад 2 тисячі ударів. З них майже 750 – «прильоти» КАБів, близько 100 – ракет.
Таку сумну статистику навів в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Ми постійно працюємо над ліквідацією наслідків, бо від одного такого «прильоту» страждають десятки житлових будинків, тисячі квартир. Ми працюємо у декілька етапів: на першому етапі -маємо провести так званий оперативний ремонт. Ще наразі працюємо над тими наслідками, які були в суботу і неділю. Бо там постраждали тисячі квартир. Вони залишилися без вікон», – сказав Синєгубов.
В Харківській міськраді повідомили, що фахівці КП «Харківспецбуд» накривають тимчасовим матеріалом покрівлю будинку на проспекті Гагаріна, який був пошкоджениц внаслідок ворожого обстрілу 22 червня.
Загалом, за даними ХОВА, з початку року на Харківщині через ворожі удари пошкоджені понад 7 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури, з них 1100 – знищені повністю.
Також, Синєгубов додав, що жителі регіону продовжують отримувати компенсації за знищене житло в межах програми «єВідновлення». Зокрема люди отримали вже 2 млрд виплат.
Нагадаємо, 22 червня близько 15:10 війська РФ завдали авіаударів по Харкову. У Основ’янському районі міста КАБ влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. У Холодногірському – в підприємство. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що від удару по будинку постраждали 52 особи, з них троє дітей і один поліціянт. Загинули двоє людей. У Холодногірському районі поранення отримали чотири особи, одна загинула.
23 червня близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Харківська обласна прокуратура повідомила, що ворог вдарив чотирма авіабомбами по трьох районах Харкова. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору в Холодногірському районі. У Шевченківському районі “приліт” був по приватній школі та дитсадку, будівля частково зруйнована. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, в Київському районі було два влучання до будівлі цеху підприємства, що не експлуатувався. Близько 18:00 електропостачання у Харкові відновили, транспорт запрацював.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, область, повреждены, ремонт, сінєгубов, удары, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 13:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За 6 місяців армія РФ завдала по Харкову та області понад 2 тисячі ударів. З них майже 750 – «прильоти» КАБів, близько 100 – ракет.".