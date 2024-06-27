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2 тыс. ударов, из них 750 – КАБы – ХОВА об обстрелах Харьковщины за полгода

Происшествия 13:01   27.06.2024
Виктория Яковенко
2 тыс. ударов, из них 750 – КАБы – ХОВА об обстрелах Харьковщины за полгода скриншот

За 6 месяцев армия РФ нанесла по Харькову и области более 2 тысяч ударов. Из них почти 750 – «прилеты» КАБов, около 100 – ракет.

Такую печальную статистику привел в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Мы постоянно работаем над ликвидацией последствий, потому что от одного такого прилета страдают десятки жилых домов, тысячи квартир. Мы работаем в несколько этапов: на первом этапе должны провести так называемый оперативный ремонт. Еще сейчас работаем над теми последствиями, которые были в субботу и воскресенье. Там пострадали тысячи квартир. Они остались без окон», – сказал Синегубов.

В Харьковском горсовете сообщили, что специалисты КП «Харьковспецстрой» накрывают временным материалом кровлю дома на проспекте Гагарина, который был поврежден в результате вражеских обстрелов 22 июня.

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Фото: Харьковский горсовет

В целом, по данным ХОВА, с начала года на Харьковщине из-за вражеских ударов повреждены более 7 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, из них 1100 – уничтожены полностью.

Также, Синегубов добавил, что жители региона продолжают получать компенсации за уничтоженное жилье в рамках программы «єВідновлення». В частности, люди получили уже 2 млрд выплат.

Напомним, 22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Основянском районе города КАБ попал в 5-этажный жилой дом. В Холодногорском — в предприятие. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что от удара по дому пострадали 52 человека, из них три ребенка и один полицейский. Погибли два человека. В Холодногорском районе ранения получили четыре человека, один погиб.

23 июня около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Харьковская областная прокуратура сообщила, что враг ударил четырьмя авиабомбами по трем районам Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору в Холодногорском районе. В Шевченковском районе «прилетело» по частной школе и детсаду, здание частично разрушено. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в Киевском районе было два попадания в здание неэксплуатируемого цеха предприятия. Около 18:00 электроснабжение в Харькове восстановили, транспорт заработал.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 13:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За 6 месяцев армия РФ нанесла по Харькову и области более 2 тысяч ударов. Из них почти 750 – «прилеты» КАБов, около 100 – ракет.".