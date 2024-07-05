Главные новости Харькова 5 июля: как прошла ночь, последствия обстрелов
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:07
Армия РФ ударила по авто Нацполиции во время эвакуации под Харьковом — Тимошко
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки. Россияне убили двух женщин, шесть человек ранены.
«С. Липцы. 4 июля в результате вражеского обстрела из РСЗО во время эвакуации поврежден служебный автомобиль полиции. Без пострадавших», — проинформировал Тимошко.
По его данным, за сутки в области от обстрелов погибли две женщины. Одна — в селе Глушковка, где от ударов КАБами повреждены 40 частных домов, еще пять человек получили ранения. Вторая погибшая — в Русской Лозовой, по которой также били управляемыми авиабомбами, ранение получил мужчина. Подробнее.
07:15
Ночью был перерыв в тревоге, над Украиной летали «шахеды»
Воздушная тревога в Харькове и области была актуальна до полуночи, после ее отменили — вместе с отбоем по стране в связи с тем, что носитель российской ракеты «Кинжал» МиГ-31К сел на аэродроме. На Харьковщине сигнал опасности повторили утром — с 04:04 по 05:47. Причину утренней тревоги Воздушные силы ВСУ не уточнили.
Над Украиной в течение ночи кружили «шахеды». Их группы двигались и с юга, и с севера — в направлении центральных областей страны. В Харьковскую область, по сообщениям ВС ВСУ, беспилотники не залетали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 08:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".