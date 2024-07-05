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Головні новини Харкова 5 липня: як минула ніч, наслідки обстрілів

Події 08:07   05.07.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 5 липня: як минула ніч, наслідки обстрілів Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:07

Армія РФ вдарила по авто Нацполіції під час евакуації під Харковом – Тимошко

Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу. Росіяни вбили двох жінок, шість людей поранені.

“С. Липці. 4 липня внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ під час евакуації пошкоджено службовий автомобіль поліції. Без постраждалих”, – поінформував Тимошко.

За його даними, за добу в області від обстрілів загинули дві жінки. Одна – в селі Глушківка, де ударами КАБів пошкоджено 40 приватних будинків, ще п’ятеро людей отримали поранення. Друга загибла – в Руській Лозовій, по якій також били керованими авіабомбами, поранення отримав чоловік. Докладніше.

07:15

Вночі була перерва у тривозі, над Україною літали “шахеди”

Повітряна тривога в Харкові та області була актуальна до опівночі. Згодом тривогу скасували – разом із відбоєм по країні у зв’язку з тим, що носій російської ракети “Кинджал” МіГ-31К сів на аеродромі. На Харківщині сигнал небезпеки повторили вранці – з 04:04 до 05:47. Причину ранкової тривоги Повітряні сили ЗСУ не уточнили.

Над Україною протягом ночі кружляли “шахеди”. Їхні групи рухалися і з півдня, і з півночі – у напрямку центральних областей країни. У Харківську область, за повідомленнями ПС ЗСУ, безпілотники не залітали.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 08:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".