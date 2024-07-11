Главные новости Харькова 11 июля: как прошла ночь

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07:00

Всю ночь в Харькове и области была воздушная тревога

Тревога, которую после небольшого перерыва объявили в 22:12, была актуальна в Харьковской области всю ночь и продолжается утром. При объявлении тревоги Воздушные силы ВСУ проинформировали об активности российской тактической авиации.

Чуть раньше на территорию Украины залетели «шахеды». Они перемещались с юга через центр в сторону западных областей. Последние сообщения о БПЛА касались их движения в Хмельницкой и Тернопольской областях. В Харьковскую ударные беспилотники не залетали.

В 04:34 и 05:50 ВС ВСУ повторили предупреждения об активности вражеской тактической авиации. По состоянию на 07:00 тревога в Харькове и области актуальна.