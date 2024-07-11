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Головні новини Харкова 11 липня: як минула ніч

Події 07:00   11.07.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 11 липня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:00

Усю ніч у Харкові та області була повітряна тривога

Тривога, яку після невеликої перерви оголосили о 22:12, була актуальна на Харківщині всю ніч і триває вранці. Під час оголошення тривоги Повітряні сили ЗСУ поінформували про активність російської тактичної авіації.

Трохи раніше на територію України залетіли “шахеди”. Вони переміщалися з півдня через центр у бік західних областей. Останні повідомлення про БПЛА стосувалися їхнього руху у Хмельницькій та Тернопільській областях. До Харківської ударні безпілотники не залітали.

О 04:34 та 05:50 ПС ЗСУ повторили попередження щодо активності ворожої тактичної авіації. Станом на 07:00 тривога у Харкові та області актуальна.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 07:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".