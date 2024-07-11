Головні новини Харкова 11 липня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:00
Усю ніч у Харкові та області була повітряна тривога
Тривога, яку після невеликої перерви оголосили о 22:12, була актуальна на Харківщині всю ніч і триває вранці. Під час оголошення тривоги Повітряні сили ЗСУ поінформували про активність російської тактичної авіації.
Трохи раніше на територію України залетіли “шахеди”. Вони переміщалися з півдня через центр у бік західних областей. Останні повідомлення про БПЛА стосувалися їхнього руху у Хмельницькій та Тернопільській областях. До Харківської ударні безпілотники не залітали.
О 04:34 та 05:50 ПС ЗСУ повторили попередження щодо активності ворожої тактичної авіації. Станом на 07:00 тривога у Харкові та області актуальна.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".