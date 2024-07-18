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Главные новости Харькова 18 июля: ночью были замечены «Шахеды»

Общество 07:45   18.07.2024
Виктория Яковенко
Главные новости Харькова 18 июля: ночью были замечены «Шахеды» Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:45

На севере Харьковщины ВС РФ завершили перегруппировку: что дальше – Коваленко

«Они будут пытаться продвигаться именно в районе Липцев, в районе Глубокого. Потому что в районе Глубокого СОУ вытеснили россиян со многих позиций, которые они заняли. А по самому селу россияне могут только цепляться за позиции на севере Глубокого. Вполне возможно они могут попробовать наступательные действия именно на Глубокое, возобновление наступательных действий с последующим выходом на Липцы, чтобы как-то оправдать именно это направление. А не только оправдать его «серой зоной» и несколькими непонятными полупустыми селами», — отметил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в сводке Oboz.ua.

В районе Волчанска, по словам эксперта, россияне пытаются продвинуться на улице Тараса Шевченко, а также Короленко. Они пытаются полностью контролировать северную часть города хотя бы по линии реки Волчья. Детальнее.

06:39

На Харьковщине ночью летали «шахеды»

Воздушная тревога в Харьковской области была актуальна почти всю ночь. Ее объявили еще в 21:30 17 июля. Тогда в Воздушных силах ВСУ сообщали о взлете МиГ-31К.

Около 23:00 в небе над регионом появились «Шахеды». О движении ударных БпЛА в Харьковской области, которые держали южный курс, предупреждали в ВС ВСУ.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник также подтверждал, что на территории Харьковщины были замечены вражеские БпЛА. Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Около 00:20 в ВС ВСУ отметили, что БпЛА были на границе Харьковской и Сумской областей, курс держали юго-западный. Больше об активности «Шахедов» в небе Харьковщины не сообщали. В 01:33 раздался отбой тревоги. Но в 02:05 ее возобновили, не сообщая дополнительно о причинах. Эта тревога актуальна и на утро.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 07:45;

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