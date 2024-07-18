Головні новини Харкова 18 липня: вночі були помічені «шахеди»
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:45
На півночі Харківщини ЗС РФ завершили перегрупування: що далі – Коваленко
«Вони будуть намагатися просуватися саме в районі Липців, в районі Глибокого. Тому що в районі Глибокого СОУ витіснили росіян з багатьох позицій, які вони зайняли. А по самому селу росіяни можуть тільки чіплятися за позиції на півночі Глибокого. Цілком можливо вони можуть спробувати наступальні дії саме на Глибоке, відновлення наступальних дій, з подальшим виходом на Липці, щоб якось вже виправдати саме цей напрямок. А не тільки виправдати його «сірою зоною» та декількома незрозумілими напівпустими селами», – зазначив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко у зведенні на Oboz.ua.
В районі Вовчанська, за словами експерта, росіяни намагаються просунутися на вулиці Тараса Шевченка, а також Короленка. Вони намагаються повністю контролювати північну частину міста, хоча б по лінії річки Вовча. Детальніше.
06:39
На Харківщині вночі літали «шахеди»
Повітряна тривога в Харківській області була актуальною майже усю ніч. Її оголосили ще о 21:30 17 липня. Тоді у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про зліт МіГ-31К.
Близько 23:00 у небі над регіоном з’явилися «шахеди». Про рух ударних БпЛА на Харківщині, які тримали курс південний, попереджали у ПС ЗСУ.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник також підтверджував, що на території Харківщини були помічені ворожі БпЛА. Він закликав дотримуватись правил безпеки і не знімати роботу ППО.
Близько 00:20 в ПС ЗСУ зазначили, що БпЛА були на межі Харківської та Сумської областей, курс тримали південно-західний. Більше про активність «шахедів» у небі Харківщини не повідомляли. О 01:33 пролунав відбій тривоги. Але о 02:05 її відновили, не повідомляючи додатково про причини. Ця тривога є актуальною і станом на ранок.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, ЗСУ, Мельник, новини, ночь, отбой, тревога, харківщина, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 18 липня: вночі були помічені «шахеди»»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 07:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".