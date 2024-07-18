Головні новини Харкова 18 липня: вночі були помічені «шахеди»

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:45

На півночі Харківщини ЗС РФ завершили перегрупування: що далі – Коваленко

«Вони будуть намагатися просуватися саме в районі Липців, в районі Глибокого. Тому що в районі Глибокого СОУ витіснили росіян з багатьох позицій, які вони зайняли. А по самому селу росіяни можуть тільки чіплятися за позиції на півночі Глибокого. Цілком можливо вони можуть спробувати наступальні дії саме на Глибоке, відновлення наступальних дій, з подальшим виходом на Липці, щоб якось вже виправдати саме цей напрямок. А не тільки виправдати його «сірою зоною» та декількома незрозумілими напівпустими селами», – зазначив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко у зведенні на Oboz.ua.

В районі Вовчанська, за словами експерта, росіяни намагаються просунутися на вулиці Тараса Шевченка, а також Короленка. Вони намагаються повністю контролювати північну частину міста, хоча б по лінії річки Вовча. Детальніше.

06:39

На Харківщині вночі літали «шахеди»

Повітряна тривога в Харківській області була актуальною майже усю ніч. Її оголосили ще о 21:30 17 липня. Тоді у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про зліт МіГ-31К.

Близько 23:00 у небі над регіоном з’явилися «шахеди». Про рух ударних БпЛА на Харківщині, які тримали курс південний, попереджали у ПС ЗСУ.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник також підтверджував, що на території Харківщини були помічені ворожі БпЛА. Він закликав дотримуватись правил безпеки і не знімати роботу ППО.

Близько 00:20 в ПС ЗСУ зазначили, що БпЛА були на межі Харківської та Сумської областей, курс тримали південно-західний. Більше про активність «шахедів» у небі Харківщини не повідомляли. О 01:33 пролунав відбій тривоги. Але о 02:05 її відновили, не повідомляючи додатково про причини. Ця тривога є актуальною і станом на ранок.