Более 200 коммунальщиков продолжают устранять последствия удара по Харькову
В Немышлянском районе Харькова коммунальные службы до сих пор устраняют последствия «прилета», произошедшего 15 сентября.
«Они закрывают оконные контуры, убирают битые стекла, упорядочивают придомовые территории. В общем к работам привлечены 240 работников и 23 единицы техники», — сообщили в Харьковском горсовете.
Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома. Позже начальник Следственного управления ГУНП Сергей Болвинов сообщил: без вести пропавшей считается 94-летняя женщина. К вечеру тело погибшей достали из-под завалов, утром 16 сентября ДНК-экспертиза подтвердила ее личность.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коммунальщикик, міськрада, последствия, прилет, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 12:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Немышлянском районе Харькова коммунальные службы до сих пор устраняют последствия «прилета», произошедшего 15 сентября.".