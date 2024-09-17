Более 200 коммунальщиков продолжают устранять последствия удара по Харькову

В Немышлянском районе Харькова коммунальные службы до сих пор устраняют последствия «прилета», произошедшего 15 сентября.

«Они закрывают оконные контуры, убирают битые стекла, упорядочивают придомовые территории. В общем к работам привлечены 240 работников и 23 единицы техники», — сообщили в Харьковском горсовете.

Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома. Позже начальник Следственного управления ГУНП Сергей Болвинов сообщил: без вести пропавшей считается 94-летняя женщина. К вечеру тело погибшей достали из-под завалов, утром 16 сентября ДНК-экспертиза подтвердила ее личность.