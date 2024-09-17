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Понад 200 комунальників продовжують усувати наслідки удару по Харкову 15.09

Суспільство 12:05   17.09.2024
Вікторія Яковенко
Понад 200 комунальників продовжують усувати наслідки удару по Харкову 15.09 Фото: Харківська міськрада

В Немишлянському району Харкова комунальні служби досі усувають наслідки «прильоту», який стався 15 вересня.

«Вони закривають віконні контури, прибирають бите скло, впорядковують прибудинкові території. Загалом до робіт залучено 240 працівників та 23 одиниці техніки», – повідомили у Харківській міськраді.

Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Синєгубов припустив, що люди можуть перебувати під завалами будинку. Пізніше начальник Слідчого управління ГУНП Сергій Болвінов повідомив: безвісти зниклою вважається 94-річна жінка. До вечора тіло загиблої дістали з-під завалів, вранці 16 вересня ДНК-експертиза підтвердила її особу.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Немишлянському району Харкова комунальні служби досі усувають наслідки «прильоту», який стався 15 вересня.".