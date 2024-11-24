Новости Харькова – главное за 24 ноября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:05
Россияне запускали на Харьковщине КАБы, была угроза ударов беспилотников – причины ночных тревог в регионе
Тревога в Харькове и области прозвучала в 23:27. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в регионе зафиксировали пуски вражеских КАБов.
В 00:49 объявили отбой, а в 03:43 тревогу возобновили. На этот раз — из-за российских БПЛА в соседних регионах.
Уже в 04:21 угроза миновала, однако примерно через 20 минут, в 04:47, беспилотники объявились вновь.
Обошлось без прямой угрозы для Харькова и области, уже в 05:51 прозвучал отбой.
Читайте также: Сегодня 24 ноября: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: главные новости, Харьков, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова – главное за 24 ноября: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 07:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".