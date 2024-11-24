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Новости Харькова – главное за 24 ноября: как прошла ночь

Украина 07:05   24.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 24 ноября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:05

Россияне запускали на Харьковщине КАБы, была угроза ударов беспилотников – причины ночных тревог в регионе

Тревога в Харькове и области прозвучала в 23:27. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в регионе зафиксировали пуски вражеских КАБов.

В 00:49 объявили отбой, а в 03:43 тревогу возобновили. На этот раз — из-за российских БПЛА в соседних регионах.

Уже в 04:21 угроза миновала, однако примерно через 20 минут, в 04:47, беспилотники объявились вновь.

Обошлось без прямой угрозы для Харькова и области, уже в 05:51 прозвучал отбой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 07:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".