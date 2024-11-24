Новини Харкова – головне за 24 листопада: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:25

Протягом доби на Харківщині рятувальники гасили шість пожеж – ДСНС

В облуправлінні ДСНС у Харківській області повідомили, що загалом у регіоні загасили шість пожеж. Займань, які виникли через обстріли, не зафіксували.

“Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів 6 людей. Це мешканці селища Куп’янськ-Вузловий та с. Мирне Кіндрашівської громади”, – зазначили рятувальники.

Крім того, піротехніки виявили та знешкодили 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.

08:10

РФ вдарила КАБами по Харківщині – Синєгубов розповів, куди «прилетіло»

Ближче до опівночі росіяни обстріляли Богодухівський район КАБами, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“23:40 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ. Внаслідок обстрілу (2 КАБ) влучання на відкритій місцевості поблизу с. Уди, та 1 КАБ на відкритій місцевості поблизу с. Одноробівка”, – написав начальник ХОВА.

Він також нагадав, що в області продовжується примусова евакуація. Так за добу із населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямків змогли вивезти 38 людей.

07:05

Росіяни запускали на Харківщині КАБи, була загроза ударів безпілотників – причини нічних тривог у регіоні

Тривога у Харкові та області пролунала о 23:27. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, у регіоні зафіксували пуски ворожих КАБів.

О 00:49 оголосили відбій, а о 03:43 тривогу відновили. Цього разу – через російські БПЛА у сусідніх регіонах.

Вже о 04:21 загроза минула, проте приблизно через 20 хвилин, о 04:47 безпілотники з’явилися знову.

Обійшлося без прямої загрози для Харкова та області, тож уже о 05:51 пролунав відбій.