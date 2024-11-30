Новости Харькова — главное за 30 ноября: как прошла ночь, что на фронте

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:12

Харьков и область накрыл туман

«Утром 30 ноября с сохранением в первой половине дня по области и городу будет сохраняться туман, видимость 200 — 500 метров», — предупреждает Региональный центр по гидрометеорологии.

Таким явлениям присвоен І уровень опасности.

07:50

Количество рейдов россиян через границу в направлении Казачьей Лопани Дергачевской громады за последнюю неделю возросло — ISW

В то же время Институт изучения войны не подтверждает никаких успехов войск РФ на севере Харьковщины 27, 28 и 29 ноября.

«28 и 29 ноября российские милблогеры утверждали, что силы РФ добились незначительных успехов в Волчанске на фоне боев в городских районах; что продолжаются бои под Липцами и что силы, действующие вдоль линии Казачья Лопань-Слатино, активизировались за последние две недели. ISW не наблюдал подтверждения российских успехов в этих районах», — отметили в ISW.



Карта ISW

07:30

Ночь в Харькове была относительно спокойной

В ночь на 30 ноября командование Воздушных сил ВСУ не сообщало об угрозах для Харькова и области, в то время как другие регионы, в том числе соседнюю Полтавщину, атаковали беспилотники.