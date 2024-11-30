Новости Харькова — главное за 30 ноября: как прошла ночь, что на фронте
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:12
Харьков и область накрыл туман
«Утром 30 ноября с сохранением в первой половине дня по области и городу будет сохраняться туман, видимость 200 — 500 метров», — предупреждает Региональный центр по гидрометеорологии.
Таким явлениям присвоен І уровень опасности.
07:50
Количество рейдов россиян через границу в направлении Казачьей Лопани Дергачевской громады за последнюю неделю возросло — ISW
В то же время Институт изучения войны не подтверждает никаких успехов войск РФ на севере Харьковщины 27, 28 и 29 ноября.
«28 и 29 ноября российские милблогеры утверждали, что силы РФ добились незначительных успехов в Волчанске на фоне боев в городских районах; что продолжаются бои под Липцами и что силы, действующие вдоль линии Казачья Лопань-Слатино, активизировались за последние две недели. ISW не наблюдал подтверждения российских успехов в этих районах», — отметили в ISW.
Карта ISW
07:30
Ночь в Харькове была относительно спокойной
В ночь на 30 ноября командование Воздушных сил ВСУ не сообщало об угрозах для Харькова и области, в то время как другие регионы, в том числе соседнюю Полтавщину, атаковали беспилотники.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 08:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".