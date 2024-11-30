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Новини Харкова – головне за 30 листопада: як минула ніч, що на фронті

Події 08:30   30.11.2024
Олена Нагорна
Новини Харкова – головне за 30 листопада: як минула ніч, що на фронті Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:30

Сім разів атакували військові РФ за минулу добу на півночі Харківщини та вісім разів – на Куп’янському напрямку

Як інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00, на Харківському напрямку супротивник штурмував у районах Кудіївки, Глибокого, Вовчанська та Тихого, на Куп’янському – поблизу Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.

Також агресор завдав авіаудару по Ківшарівці.

08:12

Харків та область накрив туман

«Вранці 30 листопада зі збереженням у першій половині дня по області та місту зберігатиметься туман, видимість 200 – 500 метрів», — попереджає Регіональний центр із гідрометеорології.

Таким явищам присвоєно І рівень небезпечності.

07:50

Кількість рейдів росіян через кордон у напрямку Козачої Лопані Дергачівської громади за останній тиждень зросла – ISW

Водночас Інститут вивчення війни не підтверджує жодних успіхів військ РФ на півночі Харківщини 27, 28 та 29 листопада.

«28 і 29 листопада російські мілблогери стверджували, що сили РФ домоглися незначних успіхів у Вовчанську на тлі боїв у міських районах; що тривають бої під Липцями і що сили, які діють уздовж лінії Козача Лопань-Слатине, активізувалися за останні два тижні. ISW не спостерігав підтвердження російських успіхів у цих районах», – зазначили аналітики.


Карта ISW

07:30

Ніч у Харкові була відносно спокійною

У ніч проти 30 листопада командування Повітряних сил ЗСУ не повідомляло про загрози для Харкова та області, тоді як інші регіони, зокрема сусідню Полтавщину, атакували безпілотники.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 08:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".