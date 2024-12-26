Новости Харькова — главное за 26 декабря: как прошла ночь

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07:05

Ночь на Харьковщине прошла относительно спокойно: почему звучала тревога

Единственная тревога этой ночью прозвучала на Харьковщине в 04:19. Воздушные силы молчали и не комментировали потенциальную угрозу для региона.

Тем временем популярные мониторинговые Телеграм-каналы сообщили, что на границе нашей и Днепропетровской области замечен вражеский БПЛА. Позже в TLk News уточнили, что он начал двигаться в сторону Лозовского района.

Воздушна тревога длилась около полутора часа. А в 05:52 в области (кроме Волчанской и Липецкой громады) прозвучал отбой.