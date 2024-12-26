Новости Харькова — главное за 26 декабря: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:05
Ночь на Харьковщине прошла относительно спокойно: почему звучала тревога
Единственная тревога этой ночью прозвучала на Харьковщине в 04:19. Воздушные силы молчали и не комментировали потенциальную угрозу для региона.
Тем временем популярные мониторинговые Телеграм-каналы сообщили, что на границе нашей и Днепропетровской области замечен вражеский БПЛА. Позже в TLk News уточнили, что он начал двигаться в сторону Лозовского района.
Воздушна тревога длилась около полутора часа. А в 05:52 в области (кроме Волчанской и Липецкой громады) прозвучал отбой.
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 07:06;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".