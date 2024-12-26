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Новини Харкова — головне за 26 грудня: як минула ніч

Україна 07:06   26.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 26 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Ніч на Харківщині пройшла відносно спокійно: чому лунала тривога 

Єдина тривога цієї ночі пролунала на Харківщині о 04.19. Повітряні сили мовчали та не коментували потенційну загрозу для регіону.

Тим часом популярні моніторингові телеграм-канали повідомили, що на кордоні нашої та Дніпропетровської області помічений ворожий БПЛА. Пізніше у TLk News уточнили, що він почав рухатися у бік Лозівського району.

Повітряна тривога тривала близько півтори години. А о 05:52 в області (крім Вовчанської та Липецької громади) пролунав відбій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 07:06;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".