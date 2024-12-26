Новини Харкова — головне за 26 грудня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Ніч на Харківщині пройшла відносно спокійно: чому лунала тривога
Єдина тривога цієї ночі пролунала на Харківщині о 04.19. Повітряні сили мовчали та не коментували потенційну загрозу для регіону.
Тим часом популярні моніторингові телеграм-канали повідомили, що на кордоні нашої та Дніпропетровської області помічений ворожий БПЛА. Пізніше у TLk News уточнили, що він почав рухатися у бік Лозівського району.
Повітряна тривога тривала близько півтори години. А о 05:52 в області (крім Вовчанської та Липецької громади) пролунав відбій.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".