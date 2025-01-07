Новости Харькова — главное за 07 января: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:08
Тревога в Харьковской области беспрерывно длилась всю ночь — регион вновь атаковали беспилотники
Тревога на Харьковщине беспрерывно длилась всю ночь с 20:17. По данным Воздушных сил ВСУ, ее объявили из-за угрозы вражеских БПЛА.
А через пару минут добавилась еще и угроза авиаобстрела области.
В 20:52 беспилотники были уже в центральной части области.
Вскоре «Шахеды» кружили уже и в соседних регионах.
В течение ночи дроны несколько раз меняли направление движения.
Отбой на Харьковщине объявили в 05:26. Тревога все еще актуальна для Липецкой и Волчанской громады.
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- • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 07:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".