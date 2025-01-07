Новости Харькова — главное за 07 января: как прошла ночь

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07:08

Тревога в Харьковской области беспрерывно длилась всю ночь — регион вновь атаковали беспилотники

Тревога на Харьковщине беспрерывно длилась всю ночь с 20:17. По данным Воздушных сил ВСУ, ее объявили из-за угрозы вражеских БПЛА.

А через пару минут добавилась еще и угроза авиаобстрела области.

В 20:52 беспилотники были уже в центральной части области.

Вскоре «Шахеды» кружили уже и в соседних регионах.

В течение ночи дроны несколько раз меняли направление движения.

Отбой на Харьковщине объявили в 05:26. Тревога все еще актуальна для Липецкой и Волчанской громады.