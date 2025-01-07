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Новости Харькова — главное за 07 января: как прошла ночь

Украина 07:09   07.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 07 января: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:08

Тревога в Харьковской области беспрерывно длилась всю ночь — регион вновь атаковали беспилотники

Тревога на Харьковщине беспрерывно длилась всю ночь с 20:17. По данным Воздушных сил ВСУ, ее объявили из-за угрозы вражеских БПЛА. 

А через пару минут добавилась еще и угроза авиаобстрела области. 

В 20:52 беспилотники были уже в центральной части области. 

Вскоре «Шахеды» кружили уже и в соседних регионах. 

В течение ночи дроны несколько раз меняли направление движения. 

Отбой на Харьковщине объявили в 05:26. Тревога все еще актуальна для Липецкой и Волчанской громады.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 07:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".