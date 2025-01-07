Новини Харкова — головне за 07 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».



08:39

Генштаб: тричі намагалася наступати РФ на півночі області, бої на Куп’янщині

Загалом, повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби на всій лінії фронту зафіксували 218 боїв.

На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки ворога в районі Вовчанська На Куп’янському – окупанти намагалися штурмувати позиції українських захисників чотири рази

“Сили оборони відображали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Тополя та Загризове”, – уточнили у ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Орішанка, Гранів, Уди, Золочів та Артільне.

08:25

Пожежі у багатоповерхівках вирували у Харкові й області, є постраждалий – ДСНС

Про те, що за добу на Харківщині виникли одразу дві побутові пожежі у багатоповерхівках, повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Спочатку об 11:33 спалахнула дев’ятиповерхівка в Новобаварському районі.

“По прибуттю рятувальники встановили, що на балконі квартири на третьому поверсі горять домашні речі на площі 2 м кв. Вогнеборці врятували 65-річного чоловіка. Причина загоряння встановлюється“, – пишуть у ДСНС.

А ближче до ночі рятувальники виїжджали гасити загоряння у Васищевому.

“Там у пʼятиповерховому житловому будинку у квартирі на 2-му поверсі горіли домашні речі на площі 2 м кв. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували 37-річну жінку. Вогонь ліквідували о 22:01. Постраждав 38-річний чоловік. Причина загоряння встановлюється”, – зазначили пожежники.

Також близько 17:50 спеціалісти виїжджали на обстеження місця “прильоту” у Золочеві.

“Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі. Пожежі не було. Внаслідок удару постраждала 62-річна жінка”, – додали у ДСНС.

07:08

Тривога на Харківщині безперервно тривала всю ніч – регіон знову атакували безпілотники

Тривога на Харківщині безперервно тривала всю ніч із 20:17. За даними Повітряних сил ЗСУ, її оголосили через загрозу ворожих БПЛА.

А за кілька хвилин додалася ще й загроза авіаобстрілу області.

О 20:52 безпілотники були вже у центральній частині Харківщини.

Незабаром «Шахеди» кружляли вже й у сусідніх регіонах.

Протягом ночі дрони кілька разів змінювали напрямок руху.

Відбій на Харківщині оголосили о 05.26. Тривога все ще актуальна для Липецької та Вовчанської громади.