Новости Харькова — главное за 8 января: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:03
Ночью россияне вновь выпускали БПЛА: СОУ предупреждали об угрозе для Харьковщины
После полуночи в Сумской и Полтавской области Воздушные силы зафиксировали беспилотники РФ.
И уже в 00:43 на Харьковщине объявили воздушную тревогу. А в 01:19 ВСУ сообщили, что БПЛА двигаются на юг.
Несколько часов дроны кружили над разными регионами Украины, постоянно меняя курс. Неспокойно было и на Харьковщине.
В 02:29 в Харьковской области (кроме Волчанской и Липецкой громады) прозвучал отбой воздушной тревоги.
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- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 07:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".