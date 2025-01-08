Новости Харькова — главное за 8 января: как прошла ночь

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07:03

Ночью россияне вновь выпускали БПЛА: СОУ предупреждали об угрозе для Харьковщины

После полуночи в Сумской и Полтавской области Воздушные силы зафиксировали беспилотники РФ.

И уже в 00:43 на Харьковщине объявили воздушную тревогу. А в 01:19 ВСУ сообщили, что БПЛА двигаются на юг.

Несколько часов дроны кружили над разными регионами Украины, постоянно меняя курс. Неспокойно было и на Харьковщине.

В 02:29 в Харьковской области (кроме Волчанской и Липецкой громады) прозвучал отбой воздушной тревоги.