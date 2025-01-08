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Новости Харькова — главное за 8 января: как прошла ночь

Украина 07:03   08.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 8 января: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:03

Ночью россияне вновь выпускали БПЛА: СОУ предупреждали об угрозе для Харьковщины

После полуночи в Сумской и Полтавской области Воздушные силы зафиксировали беспилотники РФ. 

И уже в 00:43 на Харьковщине объявили воздушную тревогу. А в 01:19 ВСУ сообщили, что БПЛА двигаются на юг. 

Несколько часов дроны кружили над разными регионами Украины, постоянно меняя курс. Неспокойно было и на Харьковщине. 

В 02:29 в Харьковской области (кроме Волчанской и Липецкой громады) прозвучал отбой воздушной тревоги.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 07:03;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".